Ma per Giorgia e Ursula destino ancora insieme?

(Di domenica 14 luglio 2024) Firenze, 14 luglio 2024 - Pochi giorni – il Parlamento Europeo voterà il 18 luglio – e sapremo sevon der Leyen sarà confermata alla guida della Commissione Europea. Cinque anni fa, l’allora candidata del Ppe fu oggetto delle attenzioni dei franchi tiratori. Fu eletta con i voti, determinanti, dei parlamentari del M5S. Anche stavolta non mancherà il fuoco amico. Su chi potrà contare dunque l’ex ministra della Difesa del governo tedesco? Tra le trattative più intense ce n’è una che ci riguarda da vicino. Ed è quella conMeloni. Se la presidente del Consiglio non vuole intrupparsi e rimanere schiacciata fra le cinquanta sfumature di estremismo di destra, e dunque isolata per davvero in Europa, può solo partecipare al voto pro-von der Leyen.