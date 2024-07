LIVE Italia-Francia 1-2 Europei volley U22 in DIRETTA | gli azzurrini tornano in partita dominando il terzo parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.21 Set dominato dal primo all’ultimo punto dall’, che ha diminuito gli errori al servizio ed iniziato a leggere molto meglio gli attacchi avversari. Finale ora tutta da giocare, con gliche sognano la grande rimonta.1-2 (20-25 19-25 25-14)! Un perfetto attacco al centro di Roberti riporta gliin parità! 24-14 Lunga la battuta di Henno Hillir e arrivano i set point per l’. 23-14 Diagonale vincente di Feral dopo un altro scambio prolungato. 23-13 E’ entrato in ritmo il muro azzurro, Volpe stampa un altro pallone che cade in verticale. 22-13 Fuori la battuta francese,a -3 dalset. 21-13 Cade a terra il pallonetto dei Galletti. 21-12 Si scalda l’opposto azzurro che tira un missile affettato dai nove metri e manda l’sul +9.