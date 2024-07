LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 40 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

13.27 Non era Labous ma Franziska Koch l'atleta della dsm-firmenich PostNL ad aver preso un po' di margine sul. Nel frattempo si è unita anche Kim Le Court Pienaar. 13.25 Ci riprovano Edwards e Labous in discesa. 13.23 40 km aldi L'Aquila. Terminato il primo strappetto di questo finale di corsa. 13.21 Intanto ilè ricompattato con un plotone di atlete che, staccatesi in precedenza, ha ripreso le ruote dellaprincipale. 13.19 Kopecky sta spendendo molte energie nell'andare a recuperare i tanti tentativi d'attacco da parte delle atlete presenti nel