Il Residence della speranza Un luogo dove si trovano calore aiuto e affetto

(Di domenica 14 luglio 2024) "Ciascuno di noi ha vissuto momenti in cui aveva l’impressione di trascinare la vita, anziché viverla. In questosi trova, ospitalità, attenzione alle persone e alle famiglie. Questa occasione vuol essere un momento di ringraziamento per chi ha voluto questa struttura, non si è fermato di fronte alla fatica, al dolore, quella che può sembrare una sconfitta definitiva ma ha saputo riaprire cuore, mani e mente verso gli altri". Sono le parole del vescovo Ivan Maffeis, che ha celebrato al“Daniele Chianelli” una messa per gli ospitistruttura. Un’occasione per ricordare le persone amate che non ci sono più, ma anche per infondere coraggio e fiducia ai tanti pazienti in cura nei reparti di Ematologia con trapianto di midollo osseo, diretto dalla professoressa Maria Paola Martelli ed Oncoematologia pediatrica con Tmo guidato dal dottor Maurizio Caniglia.