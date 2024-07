Il ct della Spagna sapeva che l’Inghilterra si sarebbe accensa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-07-13 23:55:37 Luis de la Fuente, che alla fine avrebbe vinto a Euro 2024 e afferma che rappresenterà una minaccia più grande per la rispetto a Francia o Germania. La ha vinto tutte e sei le partite, diventando la prima squadra a riuscirci in un campionato europeo, e ha battuto la Croazia, seconda classificata ai Mondiali del 2018, l'Italia, vincitrice di Euro 2020, la Germania, tre volte vincitrice, e la Francia, seconda classificata ai Mondiali del 2022, raggiungendo la finale di domenica all'Olympiastadion di Berlino. Al contrario, ha arrancato attraverso un girone con Serbia, Danimarca e Slovenia, e ha avuto bisogno di un 95il pareggio al minuto 1990 per portare ai supplementari prima di superare la Slovacchia, ha dovuto ricorrere ai rigori per superare la Svizzera e poi ha segnato nei minuti finali per strappare la vittoria contro l'Olanda nelle semifinali.