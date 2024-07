Fip la stagione più bella | La migliore da sette anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Al debutto della nuovasportiva il bilancio del basket in Toscana nel corso di quella appena conclusa ha fatto registrare un aumento significativo nei numeri che lascia intravedere prospettive assai interessanti. "È stata ladegli ultimi– afferma con soddisfazione il presidente della Fip Toscana Massimo Faraoni – con 712 squadre iscritte ai vari campionati regionali – 35 in più rispetto all’anno scorso –, una crescita costante (+9,43 per cento) del movimento femminile e con ben tre finali nazionali sudei campionati giovanili organizzate sul nostro territorio. Stiamo inoltre portando avanti con successo il Progetto Azzurri per avvicinare ragazzi e ragazze alla pallacanestro e contribuire alla crescita tecnica e personale degli atleti".