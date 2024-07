Ex moglie di Michael Douglas Diandra ha ricevuto $45 milioni dal divorzio – ecco come vive oggi

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di domenica 14 luglio 2024)è ora felicemente sposato con l’attrice Catherine Zeta-Jones, ma prima di questo matrimonio, era sposato conLuker. È stato con la Luker per quasi due decenni prima che si lasciassero. Il suogli è costato un sacco di soldi. per saperne di più.e la sua exLuker sono stati insieme per 18 anni prima che decidessero di separarsi. Il loroè diventato il più costoso di Hollywood in quantoha dovuto a pagare la sua ex45di dollari. La star di Hollywood, 79 anni, è nota per i suoi ruoli in film iconici“Fatal Attraction” e “Wall Street”. Ha consolidato il suo postouno degli attori più celebri di Hollywood. Ha anchedue Oscar, uno per Qualcuno volò sul nido del cuculo e l’altro per il suo ruolo in Wall Street.