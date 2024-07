Denis | Il Napoli merita di tornare ad alti livelli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) El Tanque, ex calciatore del, ha parlato a margine della Mediolanum Padel Cup in corso al Green Park di Bari. Queste le sue parole sull’Atalanta e non solo: “E’ una straordinaria certezza Sono stati bravissimi a tenersi stretti Gasperini, un tecnico che l’ha trasformata, mi aspetto un anno come quello appena chiuso, anche se ripetersi non è mai semplice. Per farlo prendono Zaniolo e secondo me lui è giusto per l’Atalanta e Gasperini perfetto per rilanciarlo alla grande”. Resta un fatto singolare per il nostro calcio che un allenatore resti così a lunga sulla panchina di un club e, soprattutto, lo faccia migliorando anno dopo anno., racchetta da padel in mano, riflette: “Non succede neanche in Argentina e io lo trovo giusto perchè nel calcio bisogna sempre ragionare in termini di progetti a lungo termine”.