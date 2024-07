Calciomercato Napoli Conte aveva dato l’ok all’acquisto | l’ex obiettivo firma in Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024), salta l’arrivo del pupillo di: il club diA ha chiuso un grandissimo colpo. Il direttore dell’area tecnica Manna sta facendo davvero di tutto per acntare tutte le richieste di Antonioe formare una squadra di assoluto livello per il prossimo campionato. Il dovere è quello di migliorare e non di poco il decimo posto dello scorso anno: il tecnico ha già fissato l’occhio sul ritorno in Champions League come minima possibilità, ma sognare qualcosa in più rimane lecito. Per questo, sono già arrivati Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, ma sono in programma altri acquisti anche in altri reparti oltre a quello difensivo. Per il centrocampo, un’idea era stata quella di Marco Brescianini, per cui anche Antonioper l’acquisto.