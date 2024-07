Brigitte Nielsen torna in passerella a 60 anni | Ogni età ha la sua bellezza

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 14 luglio 2024) Un corpo da guerriera e uno spirito da combattente.non è una che si lascia scalfire dallo scorrere del tempo. A 60è vivace e vitale come sempre, forse ancor di più. Èta in, per uno dei brand più prestigiosi del mondo della moda, e si gode un grande amore e una nuova maternità, anche se tutti le diceva che per lei era troppo tardi., sfila per Balenciaga a 60Lo scorso autunno, a 60già compiuti,ta a sfilare. E lo ha fatto per Balenciaga, tra i designer più in voga degli ultimi. “Quando ho cominciato io a fare la modella la carriera finiva a 22” ricorda la bionda teutonica. Ma oggi, “ne abbiamo fatta di strada”. E anche l’elitario mondo della moda sembra aver compreso che “età ha la sua”.