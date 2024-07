Attentato Trump la solidarietà dei leader di tutto il mondo Meloni | Il dialogo prevalga sull’odio Obama | Non c’è spazio per la violenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 luglio 2024 - L'contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donalddurante il suo comizio in Pennsylvania ha scatenato un'ondata di indignazione enei confronti del candidato repubblicano alla Casa Bianca, dall'attuale presidente e rivale nella corsa elettorale, il democratico Joe Biden, all'ex presidente Baracke all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, passando per il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e e il miliardario Elon Musk. Tra i primi commenti, quello della premier Giorgia, a cui poi si sono aggiunti, tra gli altri anche Stramer, Kishida e Trudeau. Ecco i principali: L’: le ultime notizie ed i dettagli in tempo realeSpari contro Donald, l’ex presidente ferito a un orecchio.