Attentato contro Donald Trump | spari ad un comizio Le sue condizioni

(Di domenica 14 luglio 2024) Tensione altissima in Pennsylvania. Il tycoon è stato colpito con colpi di arma da fuoco mentre parlava alla folla. Sanguinava ad un orecchio Momenti di paura per. Il candidato Repubblicano alla Casa Bianca ed ex presidente degli Stati Uniti è stato ferito da alcuni colpi di pistola sparati durante unin Pennsylvania. Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato, era cosciente ma sembrava ferito ed è stato portato via. Diversi colpi di arma da fuoco sono risuonati circa cinque minuti dopo l’inizio del suo discorso, poco dopo le 18:00 (ora statunitense).sanguinante, esce dale viene scortato dalle guardie del corpo dopo aver subito dei colpi di arma da fuoco – Notizie.comè caduto a terra e numerosi agenti di sicurezza si sono abbassati per proteggerlo e coprirlo.