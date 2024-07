Attentato a Trump Meloni | Un monito per tutti Ridare dignità alla politica contro odio e violenza

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) Gli spari che hanno colpito Donalddurante un comizio in Pennsylvania ci raccontano drammaticamente a quale punto di tensione sia giunta la situazione americana, a pochi mesi dal voto. L’all’ex presidente Usa, in corsa per contendere la Casa Bianca a Joe Biden, deve far riflettere la. I toni accesi, le parole, pesano come macigni e possono portare a gesti come quello di Thomas Matthew Crooks. Che ha imbracciato un fucile semiautomatico per sparare. La premierè intervenuta a più riprese in questa giornata drammatica proprio per ribadirlo con grande chiarezza.: “Nel dibattito politico ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati” “Nel dibattito politico, in tutto il mondo, ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati.