VIDEO La Juve Stabia si presenta Langella | In B per rimanerci Le voci dei protagonisti

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Lo scenario era di quelli incantevoli, l’occasione è stata propizia per bagnare al meglio l’esordio in Serie B. Laha vissuto una serata di gala sul Lago di Telese, presso il Belvedere Padel, il modo migliore per approcciare all’inizio di stagione col ritiro partito nel Sannio il 10 di luglio. Una serata dedicata alle vespe con scambi di regali, targhe alla società stabiese e maglie agli enti locali che hanno fatto da ottimi padroni di casa. Tutta la squadra al completo, tutto lo staff, insieme dopo giornate di intenso lavoro e stanchezza che si vedeva nei volti di tutti. Ma allo stesso tempo appagamento per quanto si sta facendo in questa prima parte di preparazione. Presente anche la società, col presidentee l’amministratore delegato Filippo Polcino, uomo di fiducia e sannita purosangue.