Un' altra guida completa per prendersi un bel parassita

(Di sabato 13 luglio 2024) Consigli (senza fini di lucro) per chi vuole prendere una parassitosi. Inizio: recatevi all’Istituto di entomologia di Piacenza. Andate di notte. Al guardiano portate un bottiglione di Lambrusco. Farà tutto quello che gli dite. Ecco il dialogo. Tu: “Buonasera, mi sono permesso di portarvi un presente”. “Che gentile! Grazie”. “Volevo chiederle, avete qui le uova di tutti i parassiti conosciuti dall’umanità?”. “Sì, tutti! Serve qualcosa? Non faccia complimenti! E’ stato così gentile a portarmi il vino”. “Se non le reco disturbo mi interessa una coppia di uova del pidocchio”. “Normali o dell’Arcipelago di Ghant?”. “Che differenza c’è?”. “Sono uguali! Cambia che ha una zampa in più”. “Quale?”. “Adesso mi confondo tra il normale e lo scemo ma ripeto sono uguali”.