Ucraina scontro Paita-Fassina a La7 Serve azione militare della Ue non un arretramento La guerra non la vinci devi negoziare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)vivace a Omnibus (La7) tra la senatrice di Italia Viva, Raffaella, e Stefano, fondatore dell’associculturale e politica Patria e Costituzione, sull’ultimo vertice Nato e sullaincritica i media per aver nascosto con le notizie sulle gaffe di Joe Biden il messaggio preoccupante emerso da Washington, quello di “unae commerciale contro il resto del mondo”: “Riarmare con le batterie anti-missilistiche il fronte orientaleUe, così come è stato deciso dalla Nato, vuol dire aggravare lo scenario. Il messaggio drammaticamente preoccupante che è uscito è quello di un Occidente che si barrica contro il resto del mondo – spiega – che non è solo Putin, attenzione: si barrica contro la Cina, l’India, il Sudafrica, il Brasile.