Tutor sulla Siena-Grosseto il rilevatore di velocità media attivo da Iesa a Le Potatine

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – “Le polemiche? Basta rispettare il limite di 90 chilometri orari, non mi pare impossibile". Alessio Serragli è il sindaco di Monticiano, nel cui territorio ricade il primoinstallato, anche la competenza è della polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse. Terminata la fase sperimentale e completata anche la parte autorizzativa, da ieri il sistema è acceso a tutti gli effetti. È interessato dal controllo dellacirca un chilometro e mezzo di strada in discesa, in direzione di: il primoè poco dopo il bivio per, il secondo all’altezza del viadotto ’Le’, dove la carreggiata passa da quattro a due corsie. Il tratto interessato dal, fatti, nei fine settimana estivi è sottoposto a fisiologici rallentamenti, per le code provocate dal restringimento.