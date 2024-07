Serie Pixel 9 | data di rilascio specifiche e colori presunti

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 13 luglio 2024) La nuova9 stanno per arrivare con grandi novità! Scopri tutto suditecniche e colorazioni innovative. Google non ha ancora annunciato i suoi prossimi smartphone con Android puro, ma le informazioni trapelate sono tante. L’interesse verso gli smartphone Google fa capire quanto questi dispositivi siano cambiati da meri disposiviti per sviluppatori a device per il grande pubblico. Recensione8 Pro: intelligenza artificiale e 7 anni di aggiornamenti9: cosa sappiamo per ora Google sta per lanciare la nuova9, con un evento anticipato fissato per il 13 agosto 2024. Questo lancio promette di portare diverse novità e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, confermando l’impegno di Google nel fornire dispositivi all’avanguardia.