Robur le basi sono solide Ora attesa per le novità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Manca poco più di una settimana, alla, per tornare a respirare l’aria di campo. Per il mister Magrini e per i suoi ragazzi il ritiro di preparazione estiva partirà lunedì 22, quando la squadra inizierà a gettare ledella nuova stagione, in Serie D. L’idea è quella di presentarsi ai nastri di partenza con l’organico già completo o quasi: la scelta, condivisibile, di confermare o rinnovare gran parte dei bianconeri protagonisti della promozione, cartina di tornasole dell’ottimo operato dei direttori Farina e Guerri al momento della costruzione della scorsa rosa, ha così anticipato il processo per la nuova avventura nella categoria superiore. Così come semplificherà il lavoro di mister Magrini, che avrà la possibilità di lavorare con un gruppo già affiatato, pronto ad accogliere i nuovi arrivati.