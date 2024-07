’Quartieri senza frontiere’ al via Ecco il weekend di appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) A Cupra Marittima è pronta a scattare la terza edizione di, un evento che si terrà dal 19 al 21 luglio 2024. La manifestazione, patrocinata dal Comune, è organizzata dal Comitato di Quartiere n° 1 in collaborazione con altri comitati di quartiere e mira a rafforzare i legami tra i residenti attraverso una serie di competizioni amichevoli tra la cittadinanza. Il programma dell’evento è ricco e variegato, con attività che spaziano dai giochi per bambini alle gare di sculture di sabbia, passando per una caccia al tesoro e sfide tra quartieri. Il fine settimana si aprirà venerdì sera, 19, con l’inaugurazione degli stand gastronomici, seguita dalla presentazione ufficiale dei quartieri partecipanti. La serata proseguirà con giochi iniziali che coinvolgeranno anche i più piccoli.