Osimhen la cessione continua ad essere la priorità | intanto si apre un clamoroso scenario!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Il futuro di Victorresta ancora in bilico. Le ultimissime sulla volontà del bomber azzurro e non solo. Sono giorni caldi per il futuro di Victoral Napoli. L’attaccante nigeriano è l’indiziato numero uno a lasciare il club azzurro, anche se al momento nessuna compagnia si sarebbe interessata al giocatore. La situazione, infatti, non è per nulla semplice al momento. Il presidente De Laurentiis e il resto della dirigenza, hanno inserito l’ex Lille nella lista dei partenti, ancor più per beneficiare della grossa somma sottolineata dalla clausola inserita nel contratto. La missione partenopea, però, si starebbe nettamente complicando nelle ultime ore. Infatti, l’ultima stagione di Victornon è stata affatto semplice. Il calciatore ha vissuto diverse situazioni “complicate”, legate ad infortuni, disagi fuori dal campo e ancor più l’impegno in Coppa d’Africa con la sua Nigeria.