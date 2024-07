Morosità incolpevole sugli affitti | Concordare piani personalizzati per la dilazione dei pagamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024): intesa per favoriredilazionati. Il Comune, insieme ad Aler e ai sindacati degli inquilini, tutela le famiglie in difficoltà. È stato approvato un importante protocollo d’intesa per il recupero delladegli inquilini degli alloggi comunali destinati a Servizi abitativi pubblici. L’accordo “Linee guida per l’integrazione dei criteri di recupero delladel patrimonio Erp del Comune di Rho e per la definizione della“ tutela i nuclei familiari che hanno evidenziato difficoltà neiin questi ultimi anni di crisi economica, causata prima dall’emergenza sanitaria e successivamente dai conflitti geopolitici. Le misure concordate consentonodi rientro sostenibili e la possibilità di regolarizzare la propria posizione contabile.