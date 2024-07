Marina Berlusconi le mani su Forza Italia Il piano della figlia del Cavaliere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Da tempo si vocifera sull’interesse dimostrato dallamaggiore di Silvio, per una ristrutturazione profonda del partito fondato dal. In passato, il suo illustre padre aveva cercato di coinvolgerla maggiormente nelle vicende del partito, e la considerava la persona giusta per sostituirlo alla guida di. Ma lei aveva sempre rifiutato, preferendo restare dietro le quinte e non impegnarsi apertamente nella politica attiva. Ma, si sa, c’è uno strettissimo legame fra i figli die la creatura con la quale ilha cambiato la storia d’. E, che è una donna molto intelligente e pragmatica, non lo può ignorare.ha un peso politico ancora notevole ed è indelebilmente legata al nome dei, che ai figli piaccia oppure no.