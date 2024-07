Luis De La Fuente | Sono molto calmo emozionato e desideroso di giocare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Il commissario tecnico della SpagnaDe Laha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale dell’Europeo contro l’Inghilterra: «felice, mi terrò il bello. Non ho tempo per accumulare cose brutte.di essere in finale dell’Europeo. È uno dei più grandi traguardi sportivi e calcistici.di. La partita di domani è una finale,difficile e complicata. Siamo entrambe grandi squadre, le migliori. Ecco perché siamo in finale. Bisognasemplice perché la gente capisca che in queste partite tutto viene deciso dai dettagli. In questo momento siamo in un momento eccezionale per affrontare una finale. A volte quasi arrossisco nel chiedere loro così tanto, ma domani sarà il giorno in cui chiederò loro il minimo.