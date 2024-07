La mitica 5ªC geometri del Secchi si ritrova a 40 anni dalla maturità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) A quarantadall’esame di, con la prima prova di esame risalente all’inizio di luglio del 1984, la 5ª C dell’Istituto tecnico persi èta con gli ex studenti alla Locanda della Fola per una serata ricca di ricordi, di aneddoti, di buffe giustificazioni alle interrogazioni, di risposte inventate sempre alle interrogazioni, dei tratti caratteristici più indelebili dei professori e di ognuno dei compagni. La parte da gigante l’hanno fatta come al solito le gite indimenticabili a Parigi e Londra, dove era successo di tutto, ovviamente all’insegna del divertimento, senza sballi e senza esagerazioni. "Non basterebbe un documentario per raccontare le irripetibili gag", hanato i protagonisti di questo ritrovo al termine di un incontro che sarà difficile dimenticare.