Il Piccolo Canyon del Furlo Lo raccontano le foto di Contarino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Domani alle 18,30 nell’abbazia di San Vicenzo alsarà presentato "Il" un librografico di Salvo. "’Il’ è il frutto – spiega l’autore – di un lavoro di 25 anni all’interno della Riserva Naturale La Gola dele dei suoi confini. Tutto ebbe inizio nel 1999. Al tempo ero uno studente iscritto all’Accademia di Belle Arti di Urbino, per precisione alla cattedra di Pittura. Nonostante l’indirizzo, per la laurea decisi di presentare una tesi ingrafia. Fu infatti una lezione digrafia tenuta da ungrafo naturalista che risvegliò la mia passione per la natura e contemporaneamente un forte interesse per lagrafia. Fondamentalmente ciò cambiò il mezzo di espressione ma non la voglia di esprimermi o comunicare attraverso le immagini".