Evra dopo la condanna | Guardate quanto mi sono divertito in carcere

(Di sabato 13 luglio 2024) Patricecommenta lacon un video dal. L’ex calciatore di Juventus e Manchester United, infatti, è statoto dal tribunale di Nanterra a 12 mesi di reclusione con sospensione condizionale ed esecuzione provvisoria per non aver pagato circa 900.000 euro di alimenti all’ex moglie, dalla quale è separato da anni e con cui ha avuto due figli. Il calciatore francese, in seguito alla diffusione della sentenza, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che lo ritrae nell’ora d’aria incon la divisa e le manette ai polsi, mentre intona una canzone rap. Il breve video è accompagnato da una frase con cuisi prende gioco della: “Fatemi porre fine a questa notizia spazzatura:miin“.