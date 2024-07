Donald Trump e il reality show per scegliere il vice alla Casa Bianca | Farò come in The Apprentice Ecco chi sono i quattro papabili

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 13 luglio 2024) Chi sarà ilpresidente di, nel caso il tycoon prevalesse nella corsa per laalle elezioni di novembre? Le voci si rincorrono da mesi, eha tutto l’interesse a lasciar correre le indiscrezioni. Con la suspense gioca da tempo, e negli ultimi giorni ha lasciato volentieri i riflettori piuttosto sui Democratici, considerato lo psicodramma che sta andando in scena su quel fronte della politica Usa attorno al destino della candidatura di Joe Biden. La convention dei Repubblicani che formalizzerà la sua investitura però è dietro l’angolo, e così tutto lascia pensare che l’annuncio del running mate di Thestia per arrivare. A giorni, se non addirittura a ore. Venerdìha fatto infine qualche nome:per l’esattezza.