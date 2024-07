Come fermare la corsa al riarmo Suggerimenti da La Pira e Andreotti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Firenze, 13 luglio 2024 - Smettere di riarmare il mondo, disinnescare laa diventare fortezze chiuse. Che Giorgio Lasia considerato un uomo di preghiera e di pace, viene dato per scontato, talvolta in modo un po' macchiettistico. Se queste caratteristiche si attribuiscono a Giulio, si storce il naso, talmente sono forti i giudizi che lo riguardano e che condivide, con accenti diversi, con non poche personalità della Democrazia Cristiana. Perfino Aldo Moro è stato destinatario, anche dopo la sua uccisione, di strali acidi francamente incomprensibili: sono frutti amari di una lunga e martellante campagna di denigrazione. Al di là delle responsabilità acclarate, ma questo dovrebbe valere per tutti, il carteggio 'Bisogna smettere di armare il mondo' che con la cura di Augusto D'Angelo e nelle edizioni di Polistampa raccoglie documenti e lettere tra La, afferisce a un processo di storicizzazione che fa bene alla comprensione.