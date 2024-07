CMF Phone 1 | è record di vendite!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 13 luglio 2024) Il CMF1 di Nothing ha registrato un successo straordinario, con oltre 100.000 unità vendute nelle prime tre ore di disponibilità Il CMF1, il nuovo smartlanciato da Nothing lunedì scorso, ha già conquistato il cuore di migliaia di utenti in tutto il mondo. Nel corso delle prime tre ore di disponibilità, l’azienda ha registrato un risultato straordinario: oltre 100.000 unità vendute. Un vero e proprioper Nothing, che con il precedente(2a), lanciato a marzo, aveva impiegato 24 ore per raggiungere lo stesso traguardo. Ciò significa che il CMF1 sta vendendo a un ritmo otto volte superiore rispetto al suo predecessore. CMF1: dichiarazioni ufficiali Akis Evangelidis, co-fondatore di Nothing, ha espresso la sua soddisfazione per questo successo senza precedenti: Dopo l’incredibile riscontro ottenuto dal(2a), il CMF1 rappresenta una ventata di novità in un segmento di mercato spesso trascurato e caratterizzato da una scarsa innovazione.