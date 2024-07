Caserta cadavere ripescato nel fiume Volturno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Ieri sera, 12 luglio, a partire dalle 19:00, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone è stata impegnata nel recupero di unavvistato da un pescatore nel, in una zona impervia nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di. Il ritrovamento Il pescatore ha visto il corpo senza vita galleggiare e ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto è intervenuta, in supporto alla squadra di Mondragone, anche una squadra per il soccorso fluviale con un gommone, proveniente dalla sede centrale del Comando. I Vigili del Fuoco, una volta raggiunto il corpo, presumibilmente di sesso maschile, lo hanno vincolato e trasportato a riva per consentire il proseguimento delle indagini. Al momento, l’identità della vittima non è stata ancora resa nota e le cause del decesso sono sconosciute.