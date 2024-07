Allarme della Ragioneria sul PNRR | Italia in ritardo prossime rate a rischio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) “C’è aria di tempesta” cantava Antonello Venditti in una delle sue canzoni più celebri (per quei pochi che non amano i testi del cantautore romano, siamo al primo capoverso de “I migliori anninostra vita”). Ed è proprio un’atmosfera burrascosa quella in cui si ritrova avvolto il governono per quanto riguarda la gestione dei fondi del. Nonostante le parole trionfanti pronunciate ancora di recente da Giorgia Meloni, la situazione che il nostro Paese dovrà fronteggiare nei prossimi mesi per incassare ledel Piano appare tutto fuorché tranquillizzante. A dispetto dell’aria fiera e orgogliosa sfoggiata dalla premier durante l’ultima diretta sulle sue pagine social (in cui rivendicava di essere stata la prima in Europa ad aver chiesto e ottenuto la sesta rata), Meloni è ben consapevole che occorre un cambio di passo per proseguire in un percorso che, altrimenti, rischia di essere molto doloroso per le nostre finanze pubbliche.