Agli Under 17 di Ravenna il Trofeo dei territori

(Di sabato 13 luglio 2024) La rappresentativa provinciale maschile17 di, formata da due coppie del Porto Robur Costa 2030, ha vinto l’edizione 2024 deldeidi beach volley (exdelle province), svoltosi a Cesenatico con otto team provinciali in gara. Le province di Rimini e Forlì-Cesena hanno gareggiato congiuntamente nel team Romagna Uno. Selezionate e guidate a bordo campo dal tecnico Giovanni Briccoli, le coppie targate Consar erano, per i 2008, i fratelli gemelli Marco e Matteo Buchynskyy, e per i 2009, Enrico Capucci e Federico Zoli. La formula della manifestazione prevedeva due sfide incrociate tra le coppie dei 2008 contro quelle dei 2009. Il teamte ha compiuto un percorso netto, aggiudicandosi prima le due partite delle pool di qualificazione, necessarie per stabilire la posizione nel tabellone delle sfide ad eliminazione diretta, imponendosi 2-0, sia contro Reggio Emilia, sia contro la rappresentativa di Romagna Uno.