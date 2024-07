Tre possibili colpi dal Crystal Palace Knaster diventa regista di mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pisa, 12 luglio 2024 - Tre giocatori provenienti dall’Inghilterra potrebbero aggregarsi al Pisa nelle prossime settimane, forse almeno uno già da da lunedì nel ritiro di Bormio. Protagonista di questa operazione dipotrebbe essere proprio l’azionista di maggioranza del sodalizio nerazzurro Alexander. Si tratta di Tayo Adamarola, 20 anni, ala irlandese, Malachi Boateng, 22 anni, centrocampista inglese e Malcom Ebiowei, 20 anni, centrocampista offensivo inglese, con passaporto olandese. Tutti e tre i calciatori sono di proprietà del. Adamarola ha giocato lo scorso anno nel Molenbeek, squadra belga e ha giocato in nazionale under 17, 19 e 21 irlandese. Anche Boateng è stato mandato in prestito a gennaio al Molenbeek e ha già disputato diverse presenze negli ultimi due anni all’Hull City e al Derby County.