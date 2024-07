Stop all’anti-italianismo che danneggia il Paese Il monito di Mantovano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’allarmismo sulla stabilità politica ed economica dall’Italia è “tanto errato quanto produttivo di effetti per noi improduttivi”, ha dichiarato Alfredo, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Il sottosegretario ha chiuso i lavori del seminario odierno “Le culture dell’intelligence economica nell’infosfera” al The Dome del Campus Luiss. Nel suo intervento, ha criticato duramente “l’anti-” che spesso circola anche sull’infosfera e tramite report indipendenti “che tali non sono”. Inoltre, i racconti anti-italiani “trascurano” alcuni elementi, come la stabilità politica dall’ottobre 2022, ha proseguito. Per dimostrarlo, ha raccontato che dopo le elezioni europee il governo ha ricevuto molte richieste di contatto da governi extra-Ue che “guardano a noi con interesse e fiducia”.