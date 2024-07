Sequestra il figlio di 3 anni aggredisce e lancia l’ex in una scarpata | orrore in autostrada

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è recato presso l’abitazione dei genitori della sua ex compagna urlando contro la donna. Successivamente le ha strappato il telefono cellulare dalle mani per leggere i contenuti di alcune chat. Ha costretto la sua ex a seguirlo a bordo del suo furgone, insieme al lorodi tre, minacciandola di portare con sé solo il minore nel caso in cui non fosse andata con lui. Alla guida del mezzo si è diretto verso l’A16 e giunti all’altezza di Pomigliano D’Arco, ha iniziato a minacciarli di morte. Ha quindi aggredito la donna, dapprima colpendola con un oggetto in plastica dura e poindola dal guardrail in unasottostante facendola rotolare per circa 14 metri. Ha raggiunto la vittima continuando a malmenarla, ha cercato di strangolarla facendole perdere i sensi ma fortunatamente in quel momento è giunta una pattuglia della Sottosezionele Avellino ovest che ha soccorso la donna e bloccato l’uomo.