Sensazionale scoperta archeologica nel Caucaso Coinvolto anche un professionista valdarnese

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – Una, frutto di approfondite indagini archeologiche che hanno visto, tra i protagonisti, un, Stefano Valentini . In Azerbaijan è stato infatti rinvenuto un insediamento di 3500 anni fa: una grande mensa a pianta circolare con la presenza, addirittura, di stoviglie di ceramica, postazioni per cucinare e bracieri. Siamo a Tava Tepe, nel distretto di Aghstafa e il ritrovamento è avvenuto grazie al progetto GaRKAP (Ganja, Region Kurgan Archaeological Project), nato da un accordo tra il Camnes di Firenze, del quale l'archeologo Valentini, è co-direttore l' Accademia delle Scienze dell'Azerbaijan, con la collaborazione dell'Università di Catania. Il Camnes, Center for Ancient Mediterranean and Near Eastern Studies, è un progetto internazionale di eccellenza scientifica e ha come obiettivo principale quello di contribuire allo studio delle culture antiche del Mediterraneo e del Vicino Oriente.