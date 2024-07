Preso Bozzoli era nascosto nella sua villa Procuratore | Ha ribadito la sua innocenza

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 12 luglio 2024) "Giacomoribadisce la propria". Lo ha detto ilcapo di Brescia, Francesco Prete, nel corso della conferenza stampa indetta l’11 luglio dopo l’arresto del 39enne condannato in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno, l'8 ottobre 2015. L’uomo è stato fermato ieri, dopo 11 giorni di latitanza: erasua camera da letto - in un cassettone del letto matrimoniale -di Soiano del Lago, quando i Carabinieri lo hanno trovato e arrestato. I militari avevano visto dei movimenti sospetti e sono entrati nell'abitazione, tra l'altro imbottita di cimici. Non si trova invece la Maserati Levante utilizzata presumibilmente per lasciare l'Italia nei giorni precedenti, e resta un mistero come l'uomo sia rientrato in provincia di Brescia.