Pnrr | Faraone Iv ' da governo spettacolo penoso'

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Poco più di una settimana fa, in un video appositamente registrato per l'occasione, il via libera della Commissione Europea alla quinta rata dal, Giorgia Meloni usava il tono trionfalistico divenuto ormai abituale quando l'argomento era il. Tutto bene, dunque? Non tanto”. Lo scrive su X Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera. "Ieri Giorgetti, con una richiesta alla Commissione Europa di spostare a dopo il settembre 2026 la data entro cui completare i progetti del Piano, ha rivelato che l'Italia è in grande ritardo. Insomma, Giorgia Meloni e i ministri del suosi erano presentati come quei primi della classe sempre preparati, un po' spocchiosi e con il ditino alzato per bacchettare i compagni.