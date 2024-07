Pericolosa escalation l' ira di Mosca sui missili occidentali | cade l' ultimo tabù?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo il vertice Nato di Washington arriva il consueto controcanto di. La novità più rilevante è l'ok all'invio all'Ucraina dei caccia F-16. Tuttavia a provocare la reazione russa è ancora il via libera a Kiev di colpire oltre il confine e alla possibilità di estendere questi limiti. Iprodotti nei paesi della Nato "stanno già colpendo il nostro territorio. Non dimentichiamo che Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporozhye sono tutti territorio della Federazione Russa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citando le regioni ucraine auto-annesse da. Permettere alle forze armate ucraine di usare le armi fornite dall'Occidente per attaccare ovunque in Russia sarebbe una "", ha rimarcato Peskov secondo cui "aumentare la distanza" degli attacchi equivale a "una vera e propria provocazione".