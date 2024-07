Musetti-Djokovic Wimbledon 2024 | un sogno chiamato finale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Unstraordinario da vivere nell’appuntamento tennistico più famoso e importante dell’anno.potrebbe essere storico per Lorenzo, giunto alla soglia delle semifinali della manifestazione su superfice in erba più affascinante. Contro l’azzurro, però, si parerà un fenomeno come Novak, voglioso di vincere anche per zittire il pubblico anglosassone che non lo ama particolarmente. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime e dove vedere in tv il match. Le dichiarazioni di Lorenzodopo aver vinto nei quarti dicontro Taylor Fritz “Ancora non mi sono reso conto di tutto – ammette Lorenzodopo la vittoria contro Taylor Fritz –. Sono molto felice di quello che ho fatto oggi e nel modo in cui ho combattuto fino alla fine.