Meloni | Italia ascoltata dalla Nato

(Di venerdì 12 luglio 2024) 8.54 "Soddisfazione" per il summit, apertura sull'Ursula bis ma anche a forme di collaborazione con i Patrioti, sostegno senza incertezze all'Ucraina. Questi i temi principali del punto stampa di Giorgiaal termine del vertice dell'Alleanza a Washington. La premier si dice soddisfatta per la creazione dell'inviato speciale dellaper il fianco Sud, che l'aveva sollecitato e per il quale Roma "intende presentare la sua candidatura".