Malagò | Femminista? Mi sento portabandiera della corrente di pensiero che valorizza le donne

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tra pochi giorni iniziano le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Giornale ha intervistato il presidente del Coni, Giovannisul tema. La delegazione italiana sarà una delle più numerosestoria olimpica azzurra. L’attenzione è rivolta soprattutto alla parità di genere.: «Ho sempre sostenuto la battaglia per la parità uomo donna» Proprio sulla parità di genere inizia l’intervista con il Giornale. Nella pattuglia italiana ci saranno 209 uomini e 194, record per l’Italia: «Una precisa missione che si è dato il Cio è quella di avere una assoluta parità di genere. Sia nel numero degli atleti e delle atlete, sia nel numero delle medaglie. E Parigi sarà la consacrazione di questo percorso». «Ho sempre sostenuto nel Cio questa battaglia per la parità uomo donna.