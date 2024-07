LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 22 uomini in fuga tra cui Adam Yates Dietro il gruppo non lascia spazio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.57 Molto attivo in testa Mathieu Van der Poel, che fin dal tratto di trasferimento ha fatto vedere di puntare fortemente allaquest’. 119 km 2?2?? < 1’03? < ???? The leading group finally has a 1 minute gap over the peloton Le groupe de tête a enfin atteint la minute d’avance sur le peloton #TDFpic.twitter.com/5FR5lQKJ0z —de(@Le) July 12,14.55 La composizione del foltodi testa:(UAE Team Emirates), Micha? Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Toms Skuji?š e Julien Bernard (Lidl-Trek), Matej Mohoric (Bahrain – Victorious), Kevin Geniets e Romain Grégoire (Groupama – FDJ), Axel Laurance e Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Rui Costa, Neilson Powless e Marijn Van den Berg (EF Education – EasyPost), Brent Van Moer e Arnaud De Lie (Lotto Dstny), Hugo Houle e Jakub Fulgsang (Israel – Premier Tech), Frank Van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL), Davide Ballerini (Astana Qazaqstan Team), Jonas Abrahamsen e Magnus Cort (Uno-X-Mobility), Ojer Lazkano (Movistar Team).