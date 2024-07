LIVE Musetti-Djokovic Wimbledon 2024 in DIRETTA | si comincia con il serbo al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ALCARAZ-MEDVEDEV DALLE 14.30 1-0 Game, dritto, smash e volèe a segno per il. AD-40vincente del tennista di Belgrado. 40-40 A metà rete il dritto inside out di. Parità. 40-30 Di poco in corridoio la palla corta di rovescio dell’ex numero uno del ranking. 40-15 Primo ACE del. 30-15 Punto clamoroso di, che riesce a trovare il passante di rovescio in corsa incrociato vincente sulla stop volley dell’azzurro. 15-15 Perfetta la contro smorzata di dritto del toscano. 15-0 Si parte con un nastro vincente del tennista di Belgrado. PRIMO SET 18:01 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via alla semifinale con ilal