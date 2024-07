LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2024 in DIRETTA | tanti azzurri con Tortu Battocletti e Simonelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.46: Purtroppo, tra gli assenti ci sarà Gianmarco Tamberi, fermato da un problema fisico che spera di risolvere in tempo per l’appuntamento olimpico. La sua assenza sarà pesante, ma le aspettative sono comunque alte per gli altri atleti. Lorenzo, Campione d’Europa dei 110 ostacoli, è chiamato a una prova di riscatto dopo la deludente prestazione di Parigi.cercherà di avvicinarsi al 13.05 corso a Roma, affrontando avversari di altissimollo come Grant Holloway, Campione del Mondo con un tempo stagionale di 12.81, e gli altri statunitensi Trey Cunningham e Cordell Tinch, oltre al giamaicano Rasheed Broadbell. 18.43: Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera, è giunta alla sua penultima tappa prima delle attese Olimpiadi di Parigi