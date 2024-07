L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e la grande scommessa della politica per le Aree Interne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’entrata in funzione delda ieri, segna per i 158 Comuni salernitani un nuovo inizio di sviluppo turistico ed economico del territorio. E così, mentre i grandi centri, da nord a sudprovincia, dalla Costiera Amalfitana, a, all’agronocerino sarnese, al Vallo di Diano e al Golfo di Policastro, passando per la Piana del Sele, si sono attivati facendo partire collegamenti con trasporti pubblici da e perdigrazie ad un lavoro sinergico tra aziende di trasporti, commissione trasportiRegione Campania e Provincia di, la veraora fa volgere lo sguardo ai territori dellesalernitane. Paesi scarsamente popolati per vialontananza con gli ospedali di periferia e troppo distanti dai grandi centri, caratterizzati dalla presenza di strade dissestate e spesso con scarsa segnaletica orizzontale e verticale, ma soprattutto territori dotati di scarsi servizi di trasporto pubblico che nella gran parte dei casi corre su gomma e nel caso dei paesi più fortunati, su rete ferrata, che mettono in rete ed in connessione i piccoli centri dellecon la città capoluogo di provincia.