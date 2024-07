La Regione Toscana si aggiudica il bando del Centro nazionale sangue

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Firenze, 12 luglio 2024 - Lasi èta, come capofila, le risorse messe a disposizione dalper un progetto che mira ad una gestione efficiente dei medicinali plasmaderivati, grazie ad una più efficace interazione tra rete farmaceutica e rete trasfusionale, e alla valorizzazione del plasma come risorsa strategica. Il totale delle risorse è di 250mila euro. Il progetto è stato presentato in partenariato con Campania, Lazio, Marche e Molise – ovvero le Regioni che aderiscono all’accordo Planet per la lavorazione del plasma – e assieme alla Scuola Alti Studi Imt di Lucca, l’Università Politecnica delle Marche, Takeda Manufacturing Italia e Kedrion Biopharma. Le associazioni di volontariato, con cui il progetto è stato condiviso, saranno gli attori di un successivo progetto per la riorganizzazione ed ottimizzazione dei modelli di raccolta.