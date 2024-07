Il Segno festeggia i 30 anni | Costruiamo un futuro all’insegna della competenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dall’assemblaggio alle pulizie professionali, dalla gestione del call center al portierato, trasporti a corto raggio e maggiordomo aziendale: la cooperativa ildi Brembate Sopra ha sviluppato negliuna forte capacità di offrire alle aziende e alla pubblica amministrazione servizi ad hoc ad alto valore aggiunto. Perché alla professionalità e all’approccio imprenditoriale affianca la mission sociale. E oggi che compie i 30dalla fondazione, guarda all’avvenire: “Pensiamo e ci adoperiamo per unche vuole essere di crescita, a partire dalle competenze dei nostri operatori per giungere a un potenziamento più generale, sempre nel solconostra missione: creare occasioni di lavoro, strumento fondamentale per favorire l’inclusione e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone in difficoltà che incrociano la nostra cooperativa nel loro percorso”, dichiara il presidente Daniele Fico.