Il ritratto di De La Fuente | dorme tre ore a notte ha un buon rapporto con la stampa e lo staff The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Thedipinge undi De La, raccogliendo dichiarazioni da coloro che lavorano o hanno lavorato in passato con il ct della Spagna. Ecco cosa scrive The: Luis de laha dato un’idea dei suoi impegni come commisario tecnico della Spagna agli Europei parlando alla radio Cope la scorsa settimana. «Abbiamo pochissimo tempo libero – ha detto De la- Mi alzo presto, ho la mia routine, il mio allenamento. Dalle 9 del mattino siamo operativi fino all’1, 2, 3 o 4 del mattino. Quindi non dormo molto: alcuni giorni tre ore, altri quattro, altri ancora cinque. Posso fare un pisolino dopo aver mangiato, ma non molto» La Federcalcio spagnola ha chiarito che il ritmo del sonno di De laè normale a casa. Ma durante i tornei lavora fino a tarda, poi recupera con una breve siesta dopo pranzo o fa un sonnellino mentre viaggia sul pullman della squadra.